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الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الأفلاج والسليل. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

أتربة مثارة

كما تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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