شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الأفلاج والسليل. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الأفلاج والسليل. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 31, 2024
للتفاصيل https://t.co/95mq7DZvjj #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/Cip490gTnB
أتربة مثارةكما تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.