شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أتربة مثارة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الأفلاج والسليل. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)كما تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.