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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثاني.. تفاصيل جلسات ملتقى إمارات المناطق للمبادرات التنموية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل الملتقى السنوي الـ (4) لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي تستضيفه إمارة منطقة مكة المكرمة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الفترة 25 - 26 من شهر المحرم 1446 هـ بمحافظة جدة، أعماله بإطلاق فعاليات الملتقى الوطني الأول للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمعرض المصاحب له.
وافتتح رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الدكتور حاتم المرزوقي، أولى جلسات الملتقى في يومه الثاني بورقة عمل (اقتصاديات القطاع غير الربحي) تحت عنوان: (تجربة هدية الحاج والمعتمر في الاستدامة والاستثمار الاجتماعي)، أكد خلالها أن الاستثمار الاجتماعي أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال، يركز على تحقيق عائد اجتماعي أو بيئي، ويهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.
وتناولت جمعية المدينة للتوحد (تمكُّن) تجربة مركز دعم القطاع غير الربحي بإمارة منطقة المدينة المنورة، وأكد أمين عام مجلس المنطقة محمد عباس أن المركز يعمل بالتواؤم مع برامج التحول الوطني، مشيرًا إلى مبادراته وإنجازاته من خلال تطبيق إلكتروني للاستشارات الأسرية والنفسية للأهالي، وحاضنة خير المنورة، وملتقى دعم المشروعات الخيرية، وملتقى مانحي المدينة، ومبادرة إيجاد مؤشرات رصد للقطاع غير الربحي بالمنطقة.
يذكر أن الملتقى السنوي الـ (4) لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين إمارات المناطق والجهات المعنية، لتحقيق تنمية وطنية شاملة، ووضع آلية للتعامل مع التحديات، وتعزير الأداء، ودعم مبادرات خدمة المجتمع، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دفع عجلة التطوير الشامل والتنمية الواعدة ورفع مستوى جودة الحياة.
وافتتح رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الدكتور حاتم المرزوقي، أولى جلسات الملتقى في يومه الثاني بورقة عمل (اقتصاديات القطاع غير الربحي) تحت عنوان: (تجربة هدية الحاج والمعتمر في الاستدامة والاستثمار الاجتماعي)، أكد خلالها أن الاستثمار الاجتماعي أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال، يركز على تحقيق عائد اجتماعي أو بيئي، ويهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.
القطاع غير الربحيوتطرق مدير إدارة الحوكمة الإدارية للجمعيات عبدالله التركي، في جلسة (تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية) إلى تعديلات لائحة نظام القطاع غير الربحي ولجان المجالس الإدارية، المعمول بها بما يتوافق مع تطلعات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تمكين القطاع ليكون فاعلًا في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت جمعية المدينة للتوحد (تمكُّن) تجربة مركز دعم القطاع غير الربحي بإمارة منطقة المدينة المنورة، وأكد أمين عام مجلس المنطقة محمد عباس أن المركز يعمل بالتواؤم مع برامج التحول الوطني، مشيرًا إلى مبادراته وإنجازاته من خلال تطبيق إلكتروني للاستشارات الأسرية والنفسية للأهالي، وحاضنة خير المنورة، وملتقى دعم المشروعات الخيرية، وملتقى مانحي المدينة، ومبادرة إيجاد مؤشرات رصد للقطاع غير الربحي بالمنطقة.
ملتقى إمارات المناطقواختتم الملتقى جلساته الحوارية بجلسة (الإسناد الحكومي والفرص المتاحة فيه ما بين الوزارة والمنظمات غير الربحية)، قدمها أخصائي إسناد الخدمات والأعمال بالمركز الوطني للقطاع غير الربحي محمد الصقعبي، عرّف من خلالها القطاع غير الربحي، وصفات المنظمات غير الربحية، مستعرضًا إنجازات المركز بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والجمعيات والمراكز.
يذكر أن الملتقى السنوي الـ (4) لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين إمارات المناطق والجهات المعنية، لتحقيق تنمية وطنية شاملة، ووضع آلية للتعامل مع التحديات، وتعزير الأداء، ودعم مبادرات خدمة المجتمع، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دفع عجلة التطوير الشامل والتنمية الواعدة ورفع مستوى جودة الحياة.