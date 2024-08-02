شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 13.7 ألف حامل هاتف مغناطيسي للسيارة.. اعرف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة استدعاء 13,763 حامل هاتف مغناطيسي للسيارة بخاصية دوران 360 درجة، بسبب أن هذه المنتجات مصممة لتثبيتها وسط عجلة القيادة، وهو ما يتعارض مع تحذير الوسائد الهوائية في دليل مالك المركبة.

ففي حال انتفاخ الوسادة الهوائية، قد يؤدي ذلك إلى دفع المنتج بقوة نحو الراكب، ما يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

التوقف الفوري

ودعت الوزارة مستخدمي هذه المنتجات إلى التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات، وإعادة المنتج للبائع واسترداد كامل مبلغ الشراء.

ويمكن التحقق من المنتجات المستدعاة من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة هنا.