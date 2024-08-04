الأرصاد ينبه من أمطار غزيرة على الباحة

من الطابور الصباحي لتمكين الموظفين.. وثيقة جديدة تحدد مهام مديري المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تنظم المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية أكتوبرالمقبل والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية