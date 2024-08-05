شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. جامعة الطائف تحقق تقدمًا نوعيًا في تصنيف "ليدن" العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت جامعة الطائف تقدمًا نوعيًا في تصنيف "ليدن" بين الجامعات العالمية لعام 2024، بتحقيقها المركز السادس محليًا و688 ضمن الجامعات العالمية المرموقة، بعد أن كان تصنيفها في عام 2023 (970)، لترتقي إلى المركز 291 آسيويًا بتقدم يزيد على 100 مركز في عام واحد.

وأكدت الجامعة أن هذا التقدم الجلي يأتي ليبرهن سلامة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الجامعة من جهود مستمرة في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز التعاون الدولي، والاهتمام بالتنوع الأكاديمي، ليكون هذا الجهد بمنزلة قيمة لتحسن ملحوظ في تصنيف "ليدن" الهولندي لعام 2024، وتحقيق النجاحات على الصعيدين المحلي والدولي.

معايير دقيقة وشاملة

وأشارت الجامعة إلى أن التصنيف يعد من بين التصنيفات الأكاديمية الأكثر احترامًا ومصداقية، ويعتمد على معايير دقيقة وشاملة لتقييم الجامعات بالاعتماد على بيانات موضوعية مبنية على الأداء البحثي.

وأوضحت أن التصنيف يعتمد على معايير رئيسة تشمل العديد الأبحاث المنشورة في مجلات علمية مرموقة، وهي ضمن المقاييس المهمة في التصنيف، وكذلك على جودة الأبحاث التي خضعت على تقييم من خلال عدد الاقتباسات، التي يعكس تأثيرها في المجتمع العلمي.



بالإضافة إلى التعاون الدولي الذي يُقيم مدى التعاون الدولي للجامعة من خلال نسبة الأبحاث المنجزة بالتعاون مع باحثين من جامعات ومؤسسات دولية، والتنوع الأكاديمي في الموضوعات البحثية ومدى شموليتها، والتأثير المجتمعي في مدى تأثير الأبحاث على المجتمع وحل مشكلاته.

تقدم نوعي

وتحدث عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الطائف د. ولاء بن فهد الصانع: إن الجامعة في عامها الحالي 2024 شهدت تقدمًا نوعيًا في تصنيف "ليدن" الهولندي بين الجامعات العالمية بتقدم يزيد على 100 مركز في عام واحد.

وأضاف أن المؤشرات المعمول بها في التصنيف ذات مدلول واضح يعكس جودة المخرج البحثي للجامعة من خلال ما جرى رصده في مؤشر "ليدن" لزيادة البحوث ذات الجودة العالية والنشر البحثي ضمن الدوريات العلمية الأكثر والأعلى تصنيفًا في العالم".

وأشار إلى أن المؤشر رصد عدد 224 ورقة علمية منشورة ضمن أعلى 10 دوريات علمية في مختلف التخصصات على مستوي العالم، بزيادة 120 ورقة علمية مقارنه بعام 2023.

وأظهر التصنيف من خلال رصده أن نشر جامعة الطائف من خلال باحثيها قدم 16 ورقة علمية ضمن أرقى المجلات العلمية عالميًا (أفضل 1% من الترتيب العالمي للنشر العلمي)، وذلك بتقدم عن العام الماضي.

وأوضح أن العدد المرصود كان فقط 5 ورقات علمية، إذ يعد هذا الإنجاز ثمرة للجهود الجماعية المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، والدعم المستمر من إدارة الجامعة لتحقيق التفوق الأكاديمي.

