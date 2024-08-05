شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بمستشفى ينبع العام ينقذ حياة طفل تعرض للغرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن الفريق الطبي بمستشفى ينبع العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة طفل تعرض للغرق، وبعد محاولات إنعاشه في موقع الحادثة، إلا أن تبعات الاختناق المائي تواصلت حيث عانى من توقف التنفس وزرقة بالجلد. التعامل مع الطفل وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي بأن الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات حضر إلى مستشفى ينبع العام، حيث عمل أطباء الطوارئ حين استقباله على تقديم الإسعافات اللازمة له، كحالة إنقاذ حياة وتشخيص الحالة بتوقف التنفس ليتم عمل التنبيب الرغامي ووضعه على التنفس الصناعي وفق البرتوكول المتبع لهذه الحالات في محاولة لاستعادة التنفس، وبتوفيق الله جرى إعادة التنفس للطفل وتنويمه بقسم العناية المركزة للاطفال.

وأشار التجمع إلى أنه بعد التدخلات الطبية العاجلة للحفاظ على حياة الطفل وسلامة أعضاء جسمه الحيوية وبعد توفيق الله ثم جهود الأطباء المعالجين استرد الطفل وعيه كاملاً وتحسنت حالته الصحية تمامًا بعد أن مكث بالعناية المركزة أربعة أيام وقد غادر الطفل المستشفى سليمًا معافى ولله الحمد بعد التأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

