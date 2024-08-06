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كيف تحمي نفسك من النصب الإلكتروني؟

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الرياض - محمد الوسيري - استعرض خطاف الخطاف، المختص في التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي، خطوات الوقاية من عمليات النصب الإلكتروني.

الوقاية من النصب الإلكتروني

وقال الخطاف في حواره إلى قناة : إن عمليات النصب تستخدم منصات عالمية، مما يتطلب التعرف على الروابط السليمة، مشددًا على أهمية إدراك بيع الخدمات إلكترونيًّا.

وتابع أن أنواع التجارة الإلكترونية مثلها مثل التجارة التقليدية وتتم بين الأفراد والشركات، لكن بعض أنواع المنتجات التي تباع في التجارة الإلكترونية تختلف، حيث التجارة التقليدية يكون المنتج فيها ملموسًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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