السعودية | محافظ حفر الباطن يرعى توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين التعليم وعدد من الجهات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، اتفاقيات الشراكة بين إدارة التعليم بالمحافظة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، بحضور مدير التعليم محمد شاطرين، والقيادات التعليمية وممثلي الجهات المشاركة.

واشتملت اتفاقيات الشراكة على توقيع التعليم مع جمعية تراؤف لرعاية الأيتام، وهيئة الصحافيين بالمحافظة، وجمعية نفح الأمل لخدمة ذوي الإعاقة، وجمعية إرادة للتوحد، بالإضافة إلى معهد الفاو للتدريب.

وأكد سموه ضرورة الاستفادة من مثل هذه الشراكات لخدمة قطاع مهم من أبناء وبنات المحافظة في مجال التعليم، متمنياً أن تسهم مثل هذه الشراكات في تجويد العملية التعليمية.

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