السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس المجلس الإسلامي التايلندي ورئيس هيئة المجتمع المسلم الجابوني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس الأول، رئيس المجلس الإسلامي بمملكة تايلند الشيخ آرون بون شوم، ورئيس هيئة المجتمع المسلم في الجابون عبدالرزاق كامبوقو.

وجرى – خلال اللقاء – تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالشأن الإسلامي.

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