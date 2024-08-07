شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة الشوارع والأرصفة.. برنامج بلدي لتحسين البنية التحتية والخدمات بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار تحسين البنية التحتية قامت أمانة محافظة الطائف بإصلاح 2100 متر مربع من الحفر والتشققات والتصدعات وزحف الطبقة الاسفلتية في الشوارع، و1400 متر طولي من الأرصفة التالفة والمتهالكة، إضافة إلى إصلاح 422 مصباح وعمود إنارة بأنحاء المدينة، وذلك ضمن جهود الارتقاء بالخدمات البلدية ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

كما عالجت الأمانة تآكل الطبقة الأسفلتيه في العديد من الشوارع الداخلية للمدينة، وأعادت تأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية، وقد ساهمت خطط الصيانة في تسريع وتيرة إنجاز المعالجة الفورية للملاحظات من خلال آليات الرصد والتحليل والمعالجة، باستخدام تقنيات وآليات حديثه، حيث نفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجاً مكثفاً لمعالجة الحفر والتشققات في الشوارع، وأيضاً إصلاح الأرصفة المتهالكة والتالفة جراء تعرضها لسوء استخدام، للمساعدة في تعزيز مرونة تدفق الحركة المرورية في شبكة الطرق.

تعزيز برامج جودة الحياة

عملت الأمانة على تنفيذ خطة لرفع أداء شبكة إنارة الشوارع الرئيسة والشوارع الداخلية بالأحياء وأعمدة الإنارة التجميلية في المحافظة لتعزيز برامج جودة الحياة في المدينة، ونفذت فرق الصيانة أعمال فحص شبكة الإنارة وصيانتها، واستبدال الأعمدة التالفة وصيانة التمديدات الكهربائية وتغيير المصابيح، وعالجت كل البلاغات والشكاوى الخاصة بمعالجة الإنارة واللوحات الإرشادية على مستوى المحافظة، وتم تركيب أعمدة الإنارة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية.

وكشفت الأمانة أن برامج الصيانة الشاملة للشوارع ترمي إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وضمان سلامة الحركة المرورية وحل الاختناقات المرورية، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة مستمرة داخل المدينة والضواحي لإنجاز أعمال الصيانة مع توفير وسائل السلامة اللازمة لحركة المرور والمشاة.