شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار رعدية، تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.سبق وكشف المركز، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة، مشيرًا إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وبين أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.