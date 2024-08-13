شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح وأمطار على ثلاث مناطق مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من هبوب رياح شديدة، على الوجه وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.‏ أمطار غزيرة على عسير وحذر المركز أيضًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً. رياح وأتربة على حائل كما نبّه المركز من هبوب رياح نشطة ‏وأتربة مثارة ‏على منطقة ‏حائل، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ‏الأفقية، تشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق ‏السريعة‏‏.‏

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله ‏تعالى - حتى الساعة ‏7 ‏مساءً‏‏.

