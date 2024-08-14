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سمو ولي العهد يُقبل يد أخيه الأكبر الأمير سلطان بن سلمان .. صورة

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الرياض - علي القحطاني - ظهر سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير ، وهو يقبل يد أخيه الأكبر، سمو الأمير سلطان بن سلمان، في مشهد أخوي.

جاء ذلك على خلفية استقبال سمو ولي العهد في قصر السلام بجدة، سمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.

ويحرص الأمير محمد بن سلمان على التقاء الأمراء والمواطنين والمسؤولين في جميع المناسبات، حرصًا من سموه على تعزيز الروابط الاجتماعية.

ويسير سمو ولي العهد على خطى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي اعتادي على الالتقاء بالمواطنين، منذ أن كان سموه أميرًا للرياض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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