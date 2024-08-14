شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. "إير فرانس" تستأنف رحلاتها إلى بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة "إير فرانس" للطيران استئناف رحلاتها إلى بيروت، اعتبارًا من غد الخميس، طالما ظل الوضع الأمني هادئًا.

وقالت شركة الطيران، اليوم الأربعاء، إنها ستقيم ظروف السلامة، على أساس يومي، في ضوء مخاوف من نشوب صراع أكبر في الشرق الأوسط.

وكانت شركة "إير فرانس" قد علقت رحلاتها إلى لبنان في 29 تموز/يوليو الماضي وهي خطوة اتخذتها العديد من شركات الطيران الدولية الأخرى.

وكانت إيران وميليشيات متحالفة معها قد هددت إسرائيل بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران والقيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت قبل أسبوعين.