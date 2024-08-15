شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم جدة" تحدد مواعيد بدء اليوم الدراسي للفصل الأول والان نبدء بالتفاصيل

انتظام العملية التعليمية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن مواعيد بدء اليوم الدراسي مع انطلاق الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ، والذي سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 14 صفر 1446هـ.وأكدت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ في تمام الساعة 06:45 صباحًا، تليه الحصة الأولى التي ستبدأ في تمام الساعة 07:00 صباحًا، وذلك للمدارس التي تعمل ضمن الفترة الصباحية.وفيما يتعلق بالمدارس المسائية، فقد حددت الإدارة أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 12:35 ظهرًا للمدارس الابتدائية ومرحلة الطفولة المبكرة، بينما ستبدأ الحصة الأولى للمدارس المتوسطة والثانوية في تمام الساعة 01:00 بعد الظهر.ودعت إدارة تعليم جدة جميع أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة التزام أبنائهم بهذه التوقيتات لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول، مؤكدةً على أهمية الاستعداد المبكر من قِبَل المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات في بيئة تعليمية مهيأة لتحقيق أفضل النتائج التعليمية.يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الإدارة على توفير المعلومات الضرورية للطلاب وأولياء الأمور لضمان بداية قوية ومنتظمة للفصل الدراسي الجديد. ‏<�تم تعديل هذه الرسالة>