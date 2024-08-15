شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر.. اكتشاف 52 ألف إصابة بالكوليرا بـ17 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الإصابة بالكوليرا

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الخميس، اكتشاف نحو 52 ألف حالة إصابة بالكوليرا في 17 دولة حول العالم في شهر يوليو الماضي. وجرى الإبلاغ عن 223 حالة وفاة ، بزيادة 34% خلال الشهر.يشار إلى أن العدوى البكتيرية تنتشر في الأمعاء الدقيقة عن طريق الطعام والماء الملوثين، غالبا بالبراز البشري. وإذا تركت الإصابة دون علاج ، يمكن حدوث الوفاة خلال ساعات، خاصة بين الأطفال.وسجلت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط أعلى الأرقام حيث بلغت الإصابات 43500 شخص. وتتكون المنطقة من 21 دولة من باكستان عبر أفغانستان وإيران وصولا إلى المغرب وتشمل قطاع غزة.وحتى نهاية يوليو الماضي، جرى اكتشاف أكثر من 307 آلاف حالة، مقارنة بأكثر من 700 ألف حالة العام الماضي.يشار إلى أنه غالبا ما يكون هناك تأخير في الإبلاغ عن الحالات، وترى المنظمة أن كثيرا من الحالات لا يجري الإبلاغ عنها.وأرجع التقرير ارتفاع الحالات إلى الصراعات والكوارث الطبيعية وتغير المناخ، حيث يواجه النازحون ظروفا غير صحية.