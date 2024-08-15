شكرا لمتابعة خبر عن رياح قوية تتسبب في سقوط لوحة أحد المنتزهات بالطائف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسببت رياح شديدة وهطول أمطار غزيرة في سقوط لوحة ضخمة ، إلى جانب سقوط بعض الأشجار في الطائف .

وأظهر مقطع مصور ، سقوط لوحة مدخل منتزه الردف بالطائف ، فيما استعرض مقطع آخر سقوط عدداً من الأشجار بعد اقتلاعها من جذورها ، بسبب حالة الطقس السيئة .

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية و الرياض تمتد إلى نجران .