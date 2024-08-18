شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 48 درجة.. "الأرصاد" ينبه من موجة حارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة اليوم، وارتفاع في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية.

وبحسب التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملا، ورماح، وضرما. طقس الرياض كما تشمل، مرات، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدلم، وحوطة بني تميم، والسليل، والمزاحمية، والزلفي، الغاط، والجمعة، وشقراء.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 صباحًا، وحتى الساعة الـ 5 مساءً.

