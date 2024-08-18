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تصل إلى 48 درجة.. "الأرصاد" ينبه من موجة حارة على الرياض

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تتأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة اليوم، وارتفاع في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية.
وبحسب التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملا، ورماح، وضرما.

طقس الرياض

كما تشمل، مرات، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدلم، وحوطة بني تميم، والسليل، والمزاحمية، والزلفي، الغاط، والجمعة، وشقراء.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 صباحًا، وحتى الساعة الـ 5 مساءً.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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