شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الذكاء الاصطناعي.. اتفاقيات دعم المواهب والإعلان عن ميثاق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام