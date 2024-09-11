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شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الذكاء الاصطناعي.. اتفاقيات دعم المواهب والإعلان عن ميثاق الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة عقد 11 جلسة وورشة عمل استعرض خلالها المتحدثون والمشاركون في القمة من 100 دولة في العالم موضوعات عديدة تناولت حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، والتحول الرقمي الصناعي في عصر جيل الذكاء الاصطناعي، ولقاء حول الطاولة المستديرة عن الحوكمة: ناقش تمثيل أصحاب المصلحة وديناميكيات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى جلسة استعرضت رحلة ChatGLM نحو الذكاء الاصطناعي العام AGI.
وحظي حراك اليوم بحضور رئيس الهيئة عبدالله بن شرف الغامدي، ونائب الرئيس سامي بن عبدالله مقيم، ومدير مركز المعلومات الوطنية عصام بن عبدالله الوقيت، ورئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الربدي بن فهد الربدي.
وأطلقت "سدايا" اليوم وثيقة المبادئ التوجيهية للتصدي لعمليات التزييف العميق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للإسهام في رفع الوعي وإيضاح الأسلوب الأمثل للاستفادة من التقنيات الواعدة، والتعريف بطرق الاستخدام المسؤول.
كما شهد اليوم الثاني توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سدايا وشركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين منها مذكرة تفاهم مع وزارة الحرس الوطني لتقديم برامج تدريبية لتطوير وبناء قدرات منسوبي الوزارة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم مبادراتها في هذا المجال، كما وقعت سدايا مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات للتعاون في قطاع إدارة النفايات عن طريق حلول التقنيات الناشئة، وتطوير حلول مستدامة باستخدام أحدث التكنولوجيا.
وضمن جهود سدايا لتمكين القدرات الوطنية، أبرمت "سدايا" وشركة "Pearson" الرائدة في مجال التعليم والنشر، مذكرة تفاهم لتطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ورعاية المواهب في المجالات الرقمية في المملكة، تستهدف التعاون في تطوير قوى العمل الوطنية ورفع جاهزيتها للوصول بالمملكة إلى مستقبل مدفوع بالذكاء الاصطناعي.
وشمل برنامج اليوم الثاني للقمة العديد من الجلسات التي تناولت موضوعات حيوية أكدت على قيمة الذكاء الاصطناعي في تحقيق الإضافة لجوانب الحياة المختلفة، وتحدث رواد الذكاء الاصطناعي عن معادلة الفوز وإلى أي مدى يتم دمج الذكاء الاصطناعي في الفعاليات والأنشطة الرياضية وتناولت كذلك دور الذكاء الاصطناعي في التطوير الجذري للمهارات والابتكار.
وحظي حراك اليوم بحضور رئيس الهيئة عبدالله بن شرف الغامدي، ونائب الرئيس سامي بن عبدالله مقيم، ومدير مركز المعلومات الوطنية عصام بن عبدالله الوقيت، ورئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الربدي بن فهد الربدي.
القمة العالمية للذكاء الاصطناعيووسط حضور دولي كبير أُبرمت اليوم اتفاقية ثلاثية بين حكومة المملكة و"اليونسكو" ومركز ICAIRE باعتماد المركز ضمن الفئة الثانية (C2C) بالرياض تحت رعاية اليونسكو وهو واحد من المراكز التي تؤكد مكانة المملكة وتميز حضورها الدولي، كما شهد الحضور إطلاق "الإيسيسكو" و"سدايا" ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي المتوافق مع القيم الإنسانية.
وأطلقت "سدايا" اليوم وثيقة المبادئ التوجيهية للتصدي لعمليات التزييف العميق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للإسهام في رفع الوعي وإيضاح الأسلوب الأمثل للاستفادة من التقنيات الواعدة، والتعريف بطرق الاستخدام المسؤول.
منصة "THAK.AI"ودشنت "سدايا" منصة "THAK.AI" التي تعد الأولى من نوعها في العالم لمشاركة البيانات والمحتوى في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تكوين مجتمع عالمي من الخبراء والمهتمين لنشر نتائجهم العلمية وتعميم الفائدة للجميع في مختلف أنحاء العالم.
كما شهد اليوم الثاني توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سدايا وشركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين منها مذكرة تفاهم مع وزارة الحرس الوطني لتقديم برامج تدريبية لتطوير وبناء قدرات منسوبي الوزارة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم مبادراتها في هذا المجال، كما وقعت سدايا مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات للتعاون في قطاع إدارة النفايات عن طريق حلول التقنيات الناشئة، وتطوير حلول مستدامة باستخدام أحدث التكنولوجيا.
المرور الذكيووقعت اتفاقية أخرى ببن سدايا وشركة إس تي الهندسية الرائدة في مجال التكنولوجيا والدفاع والهندسة، لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات المتعلقة بالمرور الذكي في المدن وتعزيز السلامة المرورية وتحسن جودة الحياة، كما أبرمت سدايا مذكرة تفاهم مع برنامج الخدمات المشتركة" تمكن البرنامج من تحليل الجهات المستضافة في السحابة الحكومية (ديم)، وتحديد مستواها التقني، وربط البرنامج مع مراكز البيانات لدى هذه الجهات وتقديم خدماته لها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وضمن جهود سدايا لتمكين القدرات الوطنية، أبرمت "سدايا" وشركة "Pearson" الرائدة في مجال التعليم والنشر، مذكرة تفاهم لتطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ورعاية المواهب في المجالات الرقمية في المملكة، تستهدف التعاون في تطوير قوى العمل الوطنية ورفع جاهزيتها للوصول بالمملكة إلى مستقبل مدفوع بالذكاء الاصطناعي.
وشمل برنامج اليوم الثاني للقمة العديد من الجلسات التي تناولت موضوعات حيوية أكدت على قيمة الذكاء الاصطناعي في تحقيق الإضافة لجوانب الحياة المختلفة، وتحدث رواد الذكاء الاصطناعي عن معادلة الفوز وإلى أي مدى يتم دمج الذكاء الاصطناعي في الفعاليات والأنشطة الرياضية وتناولت كذلك دور الذكاء الاصطناعي في التطوير الجذري للمهارات والابتكار.