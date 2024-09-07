بالفيديو- جنيفر لوبّيز فاتنة على السّجّادة الحمراء وسط معركة طلاقها

لفتت الممثّلة والفنّانة جنيفر لوبّيز الأنظار في ثوب مثير للغاية في العرض الأوّل لفيلمها وزوجها السابق بن أفليك Unstoppable.

وخطفت، النّجمة البالغة من العمر ٥٥ عامًا، الأنظار أثناء وصولها إلى مهرجان تورونتو السّينمائي الدّوليّ لعام ٢٠٢٤ في قاعة “روي طومسون” يوم الجمعة، بإطلالة حابسة للأنفاس وسط معركة طلاقها المستمرّة من بن أفليك. (http://www.instagram.com/p/C_mzXbeI3J6/)

ونسّقت لوبّيز فستانها الفضّيّ المستوحى من “كرة الدّيسكو” من مجموعة تمارا رالف مع حذاء ذات الكعب العالي ومجوهرات من دار حسن زاده.

أنتج زوجها المنفصل عنها الفيلم، الذي تلعب دور البطولة فيه لوبّيز إلى جانب جاريل جيروم، بوبي كانافال، مايكل بينيا ودون تشيدل.

ولعبت لوبّيز دورًا مساندًا في فيلم “Unstoppable” الذي يعد واحدًا من أهمّ الأفلام التي أنتجتها شركة إنتاج أفليك ومات ديمون Artists Equity.

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ويأتي ظهورها بعد أسبوعَين ونصف فقط من تقديمها طلب الطّلاق في ذكرى زواجها الثّاني من بن أفليك.

على الرّغم من إنهاء زواجها الرّابع، قال مصدر لـ “ديلي ميل” أنّ لوبّيز كانت سعيدة “بالتّوجه إلى مهرجان تورونتو السّينمائيّ للتّرويج لهذا الفيلم لأنّ فيلم Unstoppable يعني الكثير بالنّسبة لها، وهي تريد دعمه”.