شكرا لقرائتكم خبر عن بشغف وطموح.. أكثر من 500 ألف طالب بتعليم مكة يبدأون العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتظم 507 آلاف و354 طالبًا وطالبة في 2,455 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية في مكة المكرمة والليث والقنفذة، ليبدأوا بكل جدية وطموح عامًا دراسيًا جديدًا.

وشهدت أجواء الفصول الدراسية حماسًا وشغفًا كبيرين من الطلاب والطالبات، الذين أبدوا التزامًا عاليًا بمواصلة رحلتهم التعليمية ليكونوا مستقبلًا فخرًا لوطنهم ومجتمعهم وأسرهم.



انتظام الطلاب

تابعت القيادات التعليمية عن كثب انتظام الطلاب والطالبات منذ اللحظات الأولى لانطلاق اليوم الدراسي، حيث تم التأكد من تفعيل البرامج المدرسية المختلفة بما فيها الأسبوع التمهيدي وبرامج العودة إلى المدارس.



وعملت المكاتب التعليمية والمدارس والأقسام المساندة بتناغم لتحقيق بداية ناجحة ومشوقة للطلاب، وخاصة طلاب الصف الأول الابتدائي، من خلال تنظيم فعاليات تربوية وترفيهية متميزة.

في سياق متصل، أعدت المدارس مرافقها بشكل متكامل لاستقبال الطلاب والطالبات المستجدين، ما يساهم في إنجاح الأسبوع التمهيدي وتحقيق أهدافه، وتهيئة الطلاب للاندماج السريع مع مراحلهم التعليمية الجديدة بكل سلاسة وثقة.