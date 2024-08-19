شكرا لمتابعة خبر عن محامي : عقوبة إهمال دراسة الأطفال تصل إلى السجن من شهر إلى سنة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق مع مع مواطن متهم بالتقصير بالوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة والذين تتراوح أعمارهم من (7 – 11) عاماً، من خلال التسبب عمداً بانقطاعهم عن التعليم وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة دون مبرر نظامي، نتج عنه تأخرهم في الالتحاق بالتعليم، مما ألحق بهم أضراراً نفسية جسيمة.

و في هذا الصدد ، علق المحامي محمد درويش علي قناة الإخبارية ، قائلاً ، أن عقوبة إهمال دراسة الأطفال تصل إلى السجن من شهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألفا وقد يستبدل القاضي عقوبة السجن بأعمال تطوعية .

وأكد درويش علي أننا نعيش في دولة تعطي جميع الحقوق التعليمية مجانية لجميع المواطنين وغيرهم ، لذلك اذا اصر الوالد علي عدم تعليم اطفاله فهذا بمثابة أهمال يستحق العقوبة .