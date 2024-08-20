شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. استمرار الموجة الحارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.

وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الزلفي والغاط والمجمعة. أمطار خفيفة كما تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. أمطار غزيرة نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة اليوم الثلاثاء، على أجزاء من 4 مناطق، وهي مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحً شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

