شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وموجة حارة.. تفاصيل طقس المملكة اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تتهيأ فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية والساحلية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير وجازان، يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير.

ويبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنورة.



البحر الأحمر

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، تصل إلى 60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف، يصل إلى إلى 3 أمتار على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.