السعودية | منظومة خدمات رقمية متكاملة لإثراء تجربة القاصدين للمسجد النبوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المدينة المنورة

توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي منظومة رقمية متكاملة، تحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة على الأندرويد والآيفون بعدة لغات، وذاك لإثراء تجربة القاصدين للمسجد النبوي .

وتشمل الخدمات المقدمة تطبيق “زائرون” والذي يحتوي الدليل الإرشادي للمسجد النبوي ومعالمه ،وحالة إشغال المصليات ومواعيد الدروس العلمية ،والبث المباشر لخطبة الجمعة،ويتاح بعدة لغات للمستخدمين (العربية ، الإنجليزية ، الفرنسية ، التركية ، الروسية ، الفارسية ، البنغالية ، الأوردية) ، كما يتيح التطبيق للزائر خريطة تفاعلية توضح توسعة المسجد النبوي على مر العصور، ومعرفة أعداد المرافق داخل المسجد النبوي بشكل مصور.

وتتضمن الخدمات منصة “منارة الحرمين ” وهي منصة إثرائية رقمية تعنى بالمحتوى الشرعي في المسجد النبوي وتجويده، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية، ومن خدماتها الخطب والدروس والمحاضرات الرقمية ، وترجمة خطبة الجمعة، كما تحتوي المنصة على مجموعة من الدروس والمحاضرات العلمية لكوكبة من كبار العلماء والمشايخ البارزين لنشر العلم الشرعي الصحيح، والوصول للمتعلم من خلال تلك القنوات المتعددة، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.

ومن التطبيقات الذكية التي تساعد ضيوف المسجد النبوي وزواره تطبيق “نسك” والتي تعد أول منصة رسمية تتيح للزائرين من جميع أنحاء العالم خيار التخطيط والحجز وتنظيم جميع تفاصيل زيارتهم بسهولة، بدءا من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية, كما يمكن لقاصدي المسجد النبوي استخدامه لحجز الصلاة في الروضة الشريفة.

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