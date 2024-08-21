38 ألف وظيفة لمستفيدي الضمان في 6 أشهر

مكّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 45 ألف مستفيد عبر برنامج «تمكين» مستفيدي الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بتجاوز الرقم المستهدف المحدد بأكثر من 41 ألف مستفيد؛ تحقق ذلك بتمكين أكثر من 38 ألف مستفيد في مسار التوظيف، وتمكين أكثر من 7 آلاف مستفيد في المسار الاقتصادي عبر الأنشطة المتنوعة.

ويعـد «تمكين» أحد البرامج التي تقدمها الوزارة، ويقدم مجموعة من الخدمات، عن طريق شركاء الوزارة التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعاية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.

فرص وظيفية

تنقسم مسارات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة مسارات رئيسة هي: مسار التوظيف الذي يُعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية، من خلال التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة، أما المسار الثاني فهو مسار التمكين الاقتصادي الذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية وتقديم المشورة والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء، أما المسار الثالث فهو مسار التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل؛ متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.

دراسة الجدوى

تنوعت أنشطة التمكين لمستفيدي الضمان في المسار بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، بتقديم مجموعة من المحفزات التي تُمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة، حيث تعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد عديد من الاجتماعات وورش العمل، التي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع، واشتملت الدورات التدريبية في هذا المسار على عدة عناوين منوعة مثل: دورة تأسيس المشاريع الإنتاجية، ودراسة الجدوى والفاعلية في سوق العمل، استثمار فرص سوق العمل، وإعداد خطط العمل لرواد الأعمال، أساسيات ابتكار المشاريع، إستراتيجيات نمو المشاريع، إضافة إلى مجموعة من الدورات المختصة باللوائح التجارية والدورات المحاسبية والدورات المختصة بالقيادة والتطوير في المشروعات التجارية.

أما المسار الثالث فهو مسار التأهيل والتدريب، الذي يسهم في تأهيل وتدريب مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل وتزويدهم بالممكنات الوظيفية، بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، حيث تم تدريب أكثر من 10.813 مستفيدًا حتى نهاية النصف الأول من عام 2024م من خلال تنفيذ أكثر من 423 دورة تدريبية وورشة عمل تم عقدها في مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، اشتملت على دورات في اللغة الإنجليزية واستخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته، الريادة في التقنية، أساسيات الأمن السيبراني، ومهارات القيادة الإدارية، وصيانة الحاسب الآلي، ودراسة جدوى المشروع، والمحاسبة التحليلية (إدارة التكاليف)، وفرص العمل الحر، وورش صيانة الجوالات، ونموذج العمل التجاري، والتسويق والتحوّل الرقمي، وإدارة الإيرادات، ومهارات الإكسل، والسكرتارية التنفيذية، وتصميم السير الذاتية، والموارد البشرية لغير المتخصصين، وتصميم الجرافيك، والوعي المالي، إذ يتم الإعلان عن الدورات للمستفيدين من قبل مكاتب الضمان الاجتماعي بشكل مستمر.

شراكات وتعاون

- 131 شراكة إستراتيجية ومذكرات تعاون

- 86 ملتقى للتمكين

- تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية

- الإسهام في رفع معدلات التأهيل والتدريب

- دراسة شاملة لحالة المستفيدين من الضمان والأيتام

- دعم التوظيف والتأهيل ودعم السكن