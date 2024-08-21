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شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يعلن دخول نجم سهيل واقتراب الأمطار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تحدث خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق عن موعد دخول موسم “سهيل” الذي يعتبر دخوله نقطة تحول اقتصادية ومناخية واجتماعية.
وقال الزعاق عبر حسابه في “إكس”: “يعتبر موسم سهيل نقطة تجمع لطبقات المجتمع، فالبادية يتجمعون للتنقل والخروج لموسم الترحل، والحاضرة يتجمعون في بيوتهم بعد تفرقهم في مزارعهم”.
يعتبر “نجم سهيل” من أكثر النجوم التي اهتم بها العرب بمراقبة ورصد النجوم، وتصنيفها، وتسميتها لأنها هي بوصلتهم وساعتهم وتقويمهم، فيها يستدلون على المسالك الموصلة إلى الممالك.
وأوضح أنه يتم رصد هذا النجم بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها في 24 أغسطس/آب من كل عام، ويظهر في جازان في 7 أغسطس، وفي وسط المملكة في 24 أغسطس، وعدد أيامه 52 يوماً وينقسم نجم سهيل إلى أربعة منازل تبدأ بـ(الطرفة) ومدتها 13 يوماً، وهي آخر نجوم الصيف