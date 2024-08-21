شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يعلن دخول نجم سهيل واقتراب الأمطار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق عن موعد دخول موسم “سهيل” الذي يعتبر دخوله نقطة تحول اقتصادية ومناخية واجتماعية.

‎وقال الزعاق عبر حسابه في “إكس”: “يعتبر موسم سهيل نقطة تجمع لطبقات المجتمع، فالبادية يتجمعون للتنقل والخروج لموسم الترحل، والحاضرة يتجمعون في بيوتهم بعد تفرقهم في مزارعهم”.

‎يعتبر “نجم سهيل” من أكثر النجوم التي اهتم بها العرب بمراقبة ورصد النجوم، وتصنيفها، وتسميتها لأنها هي بوصلتهم وساعتهم وتقويمهم، فيها يستدلون على المسالك الموصلة إلى الممالك.

‎وأوضح أنه يتم رصد هذا النجم بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها في 24 أغسطس/آب من كل عام، ويظهر في جازان في 7 أغسطس، وفي وسط المملكة في 24 أغسطس، وعدد أيامه 52 يوماً وينقسم نجم سهيل إلى أربعة منازل تبدأ بـ(الطرفة) ومدتها 13 يوماً، وهي آخر نجوم الصيف