شكرا لقرائتكم خبر عن في الحديدة وحلب.. مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

سلال غذائية

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 6.000 كرتون تمر في مديريتي التحتيا وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 36.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024.وتأتي المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.145 سلة غذائية و1.145 حقيبة صحية في منطقة جنديرس بمحافظة حلب في سوريا.واستفاد منها 6.870 فردًا بواقع 1.145 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع مساعدات غذائية وحقائب صحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المتضررين من الزلزال في سوريا.يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 134.950 سلة غذائية، و134.950 حقيبة صحية في مناطق إدلب وحلب، وريف الرقة الشمالي، وريف الحسكة الشمالي الغربي، يستفيد منها 809.700 فرد من الأسر النازحة والمتضررة من الزلزال.