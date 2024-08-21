شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد والشروط.. تفاصيل برنامج "التعليم" لتطوير قدرات طلاب الثانوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في خطوة رائدة لتعزيز مستقبل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، أطلقت وزارة التعليم اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من برنامج "منافس تطوير القدرات" عبر منصة مدرستي.
يمتد التسجيل في البرنامج حتى الخميس 12 سبتمبر المقبل، ويهدف إلى تمكين الطلاب من اجتياز اختبارات القبول في الجامعات العالمية، وصقل مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.
بالإضافة إلى تقديم توجيه أكاديمي متخصص لاختيار التخصصات الأنسب لهم.
كما يستهدف تعزيز المهارات المعرفية والثقافية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تقديم تأسيس أكاديمي مكثف، وتحضيرهم اللغوي للدراسة في الخارج.
بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات المعيارية واختبار اللغة الإنجليزية، كما يتطلب التزامًا بحضور كامل فترات التدريب وموافقة ولي الأمر.
ويقدم أيضًا فرصًا للأنشطة اللامنهجية، وورشًا حضورية إضافية عند الحاجة.
ودعت وزارة التعليم جميع الطلاب الطموحين إلى الانضمام لهذا البرنامج النوعي، والاطلاع على تفاصيله وشروطه عبر صفحة البرنامج على موقع وزارة التعليم.
يمتد التسجيل في البرنامج حتى الخميس 12 سبتمبر المقبل، ويهدف إلى تمكين الطلاب من اجتياز اختبارات القبول في الجامعات العالمية، وصقل مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.
بالإضافة إلى تقديم توجيه أكاديمي متخصص لاختيار التخصصات الأنسب لهم.
كما يستهدف تعزيز المهارات المعرفية والثقافية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تقديم تأسيس أكاديمي مكثف، وتحضيرهم اللغوي للدراسة في الخارج.
شروط التقديمللتقديم في البرنامج، يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية، ومنتظم دراسيًا في المرحلة الثانوية، وحاصل على معدل 90% فأكثر.
بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات المعيارية واختبار اللغة الإنجليزية، كما يتطلب التزامًا بحضور كامل فترات التدريب وموافقة ولي الأمر.
مميزات البرنامجيمتاز البرنامج بمرونته، إذ يُنفذ عن بُعد خلال الفترة المسائية طوال العام الدراسي، بمعدل 5-10 ساعات أسبوعيًا، ما يتيح للطلاب متابعة دراستهم الصباحية بشكل طبيعي.
ويقدم أيضًا فرصًا للأنشطة اللامنهجية، وورشًا حضورية إضافية عند الحاجة.
ودعت وزارة التعليم جميع الطلاب الطموحين إلى الانضمام لهذا البرنامج النوعي، والاطلاع على تفاصيله وشروطه عبر صفحة البرنامج على موقع وزارة التعليم.