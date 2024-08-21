شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروع مستشفى تعليمي في موريشيوس والان نبدء بالتفاصيل

رعاية صحية

الدمام - شريف احمد - شارك الصندوق السعودي للتنمية ممثلًا في مدير عام عمليات القروض عبد الله بن محمد السيف، في افتتاح مشروع تشييد وتجهيز مستشفى السير أنرود جوغنوث "مستشفى فلاك التعليمي"، الذي أسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة 50 مليون دولار.وذلك بحضور دولة رئيس وزراء جمهورية موريشيوس برافيند كومار جوغنوث؛ ووزير الصحة في موريشيوس الدكتور كايليش كومار سينغ، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.ويهدف المستشفى الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 575 سريرًا طبيًا، في مساحة إجمالية تقدّر بحوالي 95 ألف متر مربع؛ إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي في موريشيوس، وتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض.فضلًا عن تأهيل طلبة الكليات الصحية، وتعزيز الخدمات المقدمة وتطوير إمكانياتها بمستويات ذات جودة عالية، نحو تسهيل وصول المستفيدين إلى العلاج.ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الصندوق لدعم القطاع الصحي، إيمانًا بأهمية هذا القطاع ودوره في تنمية البلدان وازدهار مستقبلها، وذلك نحو تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم.يذكر أنه بدأ الصندوق السعودي للتنمية نشاطه الإنمائي في دعم جمهورية موريشيوس منذ عام 1982م، من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية، إذ قدّم الصندوق التمويل لتنفيذ 7 مشروعات وبرامج، عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة تتجاوز 228 مليون دولار، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، نحو التمكين من مواكبة التطور في مجالات التنمية والمعرفة وبناء القدرات، وتوفير خدمات البنية التحتية الأساسية في موريشيوس.