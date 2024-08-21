شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماعه الأول.. مجلس إدارة هيئة المياه يعتمد 43 مبادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

واستعرض المجلس جملة من الموضوعات المرتبطة بالمرحلة المستقبلية للهيئة، وتوجهاتها الاستراتيجية لتطوير قطاع المياه، وتمكينها من أداء أدوارها ومسؤولياتها، بما يتماشى مع رؤيتها في تقديم نموذج متميز عالميًا في الإدارة المستدامة للمياه، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرات الوطنية، والإسهام في النمو الاقتصادي.

مؤشرات الأداء العام

وشهد الاجتماع اعتماد التوجهات الاستراتيجية للهيئة، متضمنة 43 مبادرة تهدف إلى تحقيق رسالتها بالتميز في قطاع المياه، في عدة محاور.

تشمل المحاور: الإشراف التنظيمي، ومصالح المستفيدين، وأمن الإمدادات، والالتزام والامتثال، وبناء القدرات، وتمكين التنمية الاقتصادية، والرقمنة والابتكار.

كما استعرض المجلس خلال انعقاده، مؤشرات الأداء العام للمجلس والإدارة التنفيذية والأداء التشغيلي، والنماذج والمبادرات التي يجري العمل عليها.

تطور قطاع المياه

ونوه رئيس المجلس بالتحول الذي يشهده قطاع المياه في المملكة، مؤكدا أهمية مواكبته، بما يمكن من المضي قُدمًا نحو تعزيز أهداف الاستدامة والابتكار، ومواكبة رؤية المملكة 2030.

ووجه رئيس الهيئة السعودية للمياه م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، على اعتماد التوجهات الاستراتيجية للهيئة السعودية للمياه، وما تضمنته من أهداف ومبادرات ونماذج لتطوير قطاع المياه والارتقاء بخدماته، انطلاقًا من قيم الاستدامة والابتكار والمسؤولية والمبادرة والحوكمة والتكامل، نحو أهداف استراتيجية تتمحور حول تطوير السياسات، وتفعيل اللوائح والإجراءات، وحماية حقوق المستفيدين.

واكد الحرص على مواصلة العمل والمبادرات التي تسهم في الارتقاء بالقطاع، وتحقيق أهداف الاستدامة ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في أمن ورفاه المواطن.