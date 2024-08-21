شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي بالمركز الأول.. اعتماد أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أسماء الفائزين وفاز بالمركز الأول في الفرع الأول سعد بن إبراهيم بن حمد الرويتع من المملكة العربية

وفي الفرع الثاني فاز بالمركز الأول جابر بن حسين المالكي من السعودية وحصل على مبلغ 300.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني عبدالله ثالث صالح ابه، من نيجيريا وحصل على مبلغ 275.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث براهيمي رضوان من الجزائر وحصل على مبلغ 250.000 ريال.

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وجاء الفائزون في الفرع الثالث كالتالي:

المركز الأول أنس بن عتيق من بنغلاديش وحصل على مبلغ 200.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني مظاهر شعيب بيطو من الفلبين وحصل على مبلغ 190.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث أنس بن إبراهيم مصباح من ليبيا وحصل على مبلغ 180.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع هشام سعيد بكورة من اليمن وحصل على 170.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس سليمان سيلا من مالي وحصل على 160.000 ريال.

وفي الفرع الرابع فاز بالمركز الأول معاذ محمود من بنغلاديش وحصل على مبلغ 150.000 ريال، وبالمركز الثاني عبادة نور الدين سلطان من فلسطين وحصل على مبلغ 140.000 ريال، وبالمركز الثالث آحمد فرحان من إندونيسيا وحصل على مبلغ 130.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع محمد توري من مالي وحصل على 120.000، وفاز بالمركز الخامس إلياس أحمد فارح من الولايات المتحدة وحصل على 110.000 ريال.



وفيما فاز في الفرع الخامس بالمركز الأول بلال أحمد سليمان من لاريونيون وحصل على مبلغ 65.000 ريال، والمركز الثاني فنيب صادق من ألمانيا وحصل على مبلغ 60.000 ريال، والمركز الثالث علي عمران عبدالله من أستراليا وحصل على مبلغ 55.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع توت ميات من ميانمار وحصل على 50.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس محمد مصطفى غربو من البوسنة والهرسك وحصل على 45.000 ريال.

وأشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمستوى المشاركين في الجائزة، وتمكُّن حفظ القرآن الكريم في صدروهم، وتميُّزهم في حُسن التلاوة والأداء والتفسير.

ونوه بما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، مقدماً التهنئة للفائزين ولمرافقيهم بهذا التفوق والإنجاز، موصياً بالعمل على هذا الكتاب العظيم، والدعاء لخادم الحرمين الشريفين الذي يرعى هذه المسابقة الدولية وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء على عنايتهم بالقرآن الكريم وحفظته من دول العالم.

الدمام - شريف احمد - اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، التي عُقدت في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة: 5 - 17 صفر لعام 1446هـ بمشاركة 174 متسابقا من 123 دولة من مختلف دول العالم تنافسوا على فروع المسابقة الخمسة ويبلغ إجمالي الجوائز 4.000.000 ريال.وفاز بالمركز الأول في الفرع الأول سعد بن إبراهيم بن حمد الرويتع من المملكة العربية السعودية ، وحصل على مبلغ 500.000 ريال، وبالمركز الثاني ناصر إبراهيم محمد من نيجيريا، وحصل على مبلغ 450.000 ريال، وبالمركز الثالث ضياء طلال فتحي إبراهيم من الأردن، وحصل على مبلغ 400.000 ريال.وفي الفرع الثاني فاز بالمركز الأول جابر بن حسين المالكي من السعودية وحصل على مبلغ 300.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني عبدالله ثالث صالح ابه، من نيجيريا وحصل على مبلغ 275.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث براهيمي رضوان من الجزائر وحصل على مبلغ 250.000 ريال.وجاء الفائزون في الفرع الثالث كالتالي:المركز الأول أنس بن عتيق من بنغلاديش وحصل على مبلغ 200.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني مظاهر شعيب بيطو من الفلبين وحصل على مبلغ 190.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث أنس بن إبراهيم مصباح من ليبيا وحصل على مبلغ 180.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع هشام سعيد بكورة من اليمن وحصل على 170.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس سليمان سيلا من مالي وحصل على 160.000 ريال.وفي الفرع الرابع فاز بالمركز الأول معاذ محمود من بنغلاديش وحصل على مبلغ 150.000 ريال، وبالمركز الثاني عبادة نور الدين سلطان من فلسطين وحصل على مبلغ 140.000 ريال، وبالمركز الثالث آحمد فرحان من إندونيسيا وحصل على مبلغ 130.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع محمد توري من مالي وحصل على 120.000، وفاز بالمركز الخامس إلياس أحمد فارح من الولايات المتحدة وحصل على 110.000 ريال.وفيما فاز في الفرع الخامس بالمركز الأول بلال أحمد سليمان من لاريونيون وحصل على مبلغ 65.000 ريال، والمركز الثاني فنيب صادق من ألمانيا وحصل على مبلغ 60.000 ريال، والمركز الثالث علي عمران عبدالله من أستراليا وحصل على مبلغ 55.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع توت ميات من ميانمار وحصل على 50.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس محمد مصطفى غربو من البوسنة والهرسك وحصل على 45.000 ريال.وأشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمستوى المشاركين في الجائزة، وتمكُّن حفظ القرآن الكريم في صدروهم، وتميُّزهم في حُسن التلاوة والأداء والتفسير.ونوه بما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، مقدماً التهنئة للفائزين ولمرافقيهم بهذا التفوق والإنجاز، موصياً بالعمل على هذا الكتاب العظيم، والدعاء لخادم الحرمين الشريفين الذي يرعى هذه المسابقة الدولية وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء على عنايتهم بالقرآن الكريم وحفظته من دول العالم.