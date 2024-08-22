شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ورئيس وزراء العراق يستعرضان العلاقات وسبل تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.