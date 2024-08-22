شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ورئيس وزراء العراق يستعرضان العلاقات وسبل تطويرها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القصر الرئاسي بالعاصمة بغداد.
جاء بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين.
فيما حمّله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
هذا بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين.
العلاقات السعودية العراقيةونقل سمو وزير الخارجية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لدولته، وتمنياتهما لحكومة وشعب العراق بالمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
فيما حمّله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
استعراض العلاقات وسبل تعزيزهاوجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.
هذا بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.