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وزير الخارجية ورئيس وزراء العراق يستعرضان العلاقات وسبل تطويرها

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واس - بغداد  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القصر الرئاسي بالعاصمة بغداد.
جاء بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين.

العلاقات العراقية

ونقل سمو وزير الخارجية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لدولته، وتمنياتهما لحكومة وشعب العراق بالمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
فيما حمّله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

استعراض العلاقات وسبل تعزيزها

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.
هذا بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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