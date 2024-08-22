شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. حرس الحدود يحبط تهريب 840 كيلوجرامًا من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (840) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان من إحباط تهريب (115) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الريث، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع فرسان بمنطقة جازان على مواطن، لتهريبه (654) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص. التعامل مع البلاغات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

