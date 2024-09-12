شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث التعاون القضائي مع سفير كازاخستان لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - استقبل النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة العامة في مدينة الرياض، اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة، ماديار مينيلبيكوف.جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات القضائية والنيابية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.وأكد النائب العام على عمق العلاقات التي تجمع المملكة وجمهورية كازاخستان، مشيراً إلى حرص النيابة العامة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات القانونية مع الجهات المعنية في كازاخستان، بما يحقق تطلعات البلدين الشقيقين.من جانبه، أعرب السفير ماديار مينيلبيكوف عن شكره وتقديره للنائب العام على حسن الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يحقق الأهداف المشتركة.