شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين استهداف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا بقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

وقف العدوان

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي بشدة قصف كيان الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، بالإضافة إلى 6 من موظفي "الأونروا".وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الاستهداف المتكرر للمؤسسات الإنسانية والتعليمية في القطاع، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الإرهابية.وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل الجاد على وقف العدوان الغاشم لكيان الاحتلال المستمر ضد المدنيين في قطاع غزة، والمجازر اليومية والوقف الفوري للعدوان ووقف إطلاق النار.وأكد دعمه ومساندة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما في ذلك حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.