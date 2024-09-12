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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي.. رابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ووزارة التعليم مذكرة لإطلاق برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي، خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
ووقع المذكرة وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبدالله بن شرف الغامدي، بحضور خالد بن عبدالله السبتي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، والدكتور عصام بن عبدالله الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني.
ويصاحب البرنامج حزمة من الخدمات المميزة التي تشمل إنشاء رابطة لمبتعثي البرنامج في التخصصات ذات العلاقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية منح مبتعثي البرنامج المستفيدين فرصًا للعمل على تطوير حلول للتحديات التقنية التي تعمل عليها "سدايا" وشركاؤها.
كما سيتعاون الطرفان على تقديم ورش عمل إرشادية للمستفيدين من البرنامج.
وأطلقت "سدايا" برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي يهدف لتوفير فرص تعليمية متميزة للكفاءات الوطنية في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في أرقى الجامعات العالمية، وتشجيعهم على اكتساب المهارات والخبرات في هذا المجال.
ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل من هنا.
ووقع المذكرة وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبدالله بن شرف الغامدي، بحضور خالد بن عبدالله السبتي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، والدكتور عصام بن عبدالله الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني.
الابتعاث في الذكاء الاصطناعيونصّت مذكرة التفاهم على التعاون في إطلاق برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي الذي سيعمل من خلاله الطرفان على سدّ الفجوة في المواهب الوطنية المميزة في الذكاء الاصطناعي وابتعاث الموهوبين إلى أبرز الجامعات العالمية في تخصصات الذكاء الاصطناعي.
ويصاحب البرنامج حزمة من الخدمات المميزة التي تشمل إنشاء رابطة لمبتعثي البرنامج في التخصصات ذات العلاقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية منح مبتعثي البرنامج المستفيدين فرصًا للعمل على تطوير حلول للتحديات التقنية التي تعمل عليها "سدايا" وشركاؤها.
جودة البحث العلميوتشمل المذكرة تشكيل مجموعات بحثية لرفع جودة البحث العلمي وربط الطلبة بأبرز الباحثين وتحفيز التعاون بين المبتعثين في تخصصات الذكاء الاصطناعي.
كما سيتعاون الطرفان على تقديم ورش عمل إرشادية للمستفيدين من البرنامج.
وأطلقت "سدايا" برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي يهدف لتوفير فرص تعليمية متميزة للكفاءات الوطنية في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في أرقى الجامعات العالمية، وتشجيعهم على اكتساب المهارات والخبرات في هذا المجال.
ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل من هنا.