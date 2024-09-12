شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي.. رابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية