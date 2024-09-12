للأغراض السلمية.. المملكة والبرازيل توقعان اتفاقية في استكشاف الفضاء

بهدف إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، واكتساب الخبرات العملية في قطاع الفضاء.. تفاصيل برنامج تدريب المبتعثين بتخصصات #الفضاء



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