شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على عسير والباحة وجدة والان نبدء بالتفاصيل

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أمطار على الباحة

الدمام - شريف احمد - هطلت الليلة أمطار على أنحاء متفرقة من محافظة جدة.كما هطلت اليوم أمطار من غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط والحرجة وظهران الجنوب وأحد رفيدة والفرشة ومحايل و بلّسمر وتنومة.كما شملت الأمطار مراكز بلّحمر والواديين والحيمة وتندحة، بالإضافة إلى عقبتي ضلع وشعار، سالت على إثرها الأودية والشعاب.شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ، اليوم، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفة إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بأجزاء بقطاع السراة ومنتزهاتها.وشَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظات, والعقيق, وبني حسن, وبلجرشي، والقرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها، سالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.