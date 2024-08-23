شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبها يشيد بالحدث.. مزرعة بريطانية تقدم 17 صقرًا في المزاد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت مزرعة DW FALCONS البريطانية 17 صقرًا متنوعًا بين جير وجير شاهين، في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 19 دولة، ويستمر حتى يوم السبت المقبل، في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض).

وأعرب البريطاني ديفيد والترز "مالك المزرعة:" عن سعادته بوجوده للمرة الأولى في المملكة ومشاركته في المزاد، مثمنًا التسهيلات الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للمشاركين في هذا الحدث العالمي.

أسرة تحب الصقور

وعن علاقته بالصقور، أوضح والترز أنه من أسرة تحب الصقور، وقال: والدي مربي صقور، ومنذ الطفولة عشت مع الصقور وعرفت أسرارها وأنشأت مزرعتي الخاصة، وبدأت إنتاج الصقور منذ 20 عامًا.



ويجمع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، في حدثٍ هو الأكبر من نوعه عالميًا، والذي أصبح منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنويًا، ما يعكس جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق.