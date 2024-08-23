شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متباينة الشدة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة يوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.