بالأرقام.. أعلى 9 مدن في درجات الحرارة بالمملكة

الدمام - شريف احمد - سجلت عرعر ورفحاء القيصومة أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الجمعة بـ46 درجة مئوية. وأفاد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، بأن مدن الدمام والأحساء والمدينة المنورة وبريدة جاءت في المرتبة الثانية بـ 45 مئوية. فيما جاءت الرياض والعلا في المرتبة الثالثة بـ44 درجة.

محمد يوسف

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