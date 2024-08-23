شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من طقس المدينة المنورة ويشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متفاوتة

إجراءات السلامة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي تعرضت لها المدينة المنورة يوم أمس الخميس ، حيث سجلت محطات الرصد التابعة للمركز أعلى سرعة للرياح بلغت 72 كم/س، بينما وصلت كمية الأمطار إلى 40 ملم.وأوضح المركز أن المتابعة الآنية من فرع المركز في المدينة المنورة تشير إلى احتمالية تجاوز سرعة الرياح 80 كم/س في المناطق الشرقية من المدينة ومنطقة الحرم النبوي، وذلك لأسباب جغرافية وعمرانية.وأشار المركز إلى تفاوت كميات الأمطار المسجلة، حيث تراوحت بين 15 و40 ملم كأعلى معدل تم رصده.وتأتي هذه الحالة الجوية ضمن إطار التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية خاصة في ظل طبيعة المدينة الجغرافية والمواقع التي تشهد أعمالًا إنشائية.ونظراً لتلك الظروف، شدد المركز على ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة المتعلقة بالأجسام المرتفعة في الشوارع والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.وأكد المركز استعداده الكامل لتقديم كافة المعلومات والبيانات الأرصادية والمناخية اللازمة للجهات المعنية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وضمان سلامة الجميع في مواجهة هذه الظروف الجوية.وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي في المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن الحالة الجوية التي أثرت على المدينة المنورة مساء أمس الخميس تستدعي الانتباه نظراً للتقلبات التي تشهدها المدينة خلال هذه الفترة. ‏<�تم تعديل هذه الرسالة.