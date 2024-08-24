شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد رائعة.. هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار الباحة

الدمام - شريف احمد - شَهِدت منطقة الباحة هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطةٍ.وجاءت مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية بسبب الضباب، بأجزاء بقطاع السراه ومنتزهاتها.وشَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات، العقيق، وبني حسن، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة.كما شملت، قلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.وسالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرضُ.