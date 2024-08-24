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مشاهد رائعة.. هطول أمطار متفرقة على الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شَهِدت منطقة الباحة هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطةٍ.
وجاءت مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية بسبب الضباب، بأجزاء بقطاع السراه ومنتزهاتها.
هطول أمطار متفرقة على الباحة - واس
هطول أمطار متفرقة على الباحة - واس

أمطار الباحة

وشَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات، العقيق، وبني حسن، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة.
هطول أمطار متفرقة على الباحة - واس

كما شملت، قلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.
وسالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرضُ.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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