شكرا لقرائتكم خبر عن من 30 حتى 100 جنيه.. تعرف على غرامات المخالفات فى قطارات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى الجمعة، 13 سبتمبر 2024 02:30 ص

ينشر الخليج 365 قائمة غرامات الركوب بدون تذكرة فى قطارات السكة الحديد وكذلك غرامات التدخين بالقطارات، أو التواجد على الرصيف بدون تذكرة. وجود الركاب على أرصفة المحطات بدون تذاكر 50 جنيها. عدم الاحتفاظ بالتذكرة عند الخروج من المحطة 50 جنيهًا بالإضافة إلى ثمن التذكرة. غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات السكة الحديد 100 جنيه. غرامة ركوب القطارات المكيفة بجميع أنواعها بدون تذكرة 70 جنيها. غرامة ركوب القطارات الروسى ذات التهوية الديناميكية بدون تذكرة 50 جنيها. غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة العادية بدون تذكرة 30 جنيها.

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