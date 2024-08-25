45 إنذارا يوميا لمنشآت مخالفة لأنظمة العمل

وجهت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 88.776 إنذارًا لمنشأة خاصة مخالفة لأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية، خلال 7 أشهر بواقع 45 إنذارا يوميا، وضبطت 107.329 مخالفة بحق المنشآت لعدم التزامها بعدد من مواد نظام العمل، منها 59.891 مخالفة تتعلق بعدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري أو عدم الالتزام برفع الملف شهريًا بنسبة الامتثال المحددة من قبل الوزارة، فيما بلغ عدد المخالفات المتعلقة بعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي 16.295، كما ضبطت الفرق الرقابية 7662 مخالفة تتعلق بتوظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين.

تنظيم وضبط

نفّذت الفرق الرقابية أكثر من 700.200 جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف أنحاء المملكة، وذلك منذ بداية العام وحتى منتصف يوليو من العام الجاري 2024، إذ تأتي هذه الجهود ضمن مساعي الوزارة المستمرة في تنظيم وضبط سوق العمل، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية.

فرص نوعية

كثفت الفرق الرقابية التابعة للوزارة جهودها لمتابعة قرارات التوطين لدى المنشآت، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية الموجهة لبرامج التوطين 522.092، وأسفرت هذه الزيارات عن توفير 9.712 فرصة نوعية للمواطنين وتحقيق نسب التوطين المستهدفة في عدد من القطاعات، وارتفاع نسبة التزام المنشآت بقرارات توطين المهن لتصل إلى 93.5%، كما قامت الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ 840 زيارة مشتركة على محطات الوقود ومراكز الخدمة في المملكة.

جولات ومخالفات

700.200 جولة رقابية

88.776 إنذارًا لمنشآت مخالفة

107.329 مخالفة عدم التزام بنظام العمل

59.891 عدم رفع ملف حماية الأجور

16.295 عدم دفع أجور العاملين في مواعيدها

7662 مخالفة توظيف عمالة في مهن مقصورة على السعوديين.