شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاتهم في السيول.. الصلاة على أسرة عسير في جامع الأطاولة عصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُقام اليوم الأحد، صلاة الجنازة على معيض الزهراني، مدير مدرسة البيهقي بآل ختارش في محايل عسير، وزوجته مديرة مدرسة تية آل عيسى، وثلاثة من أبنائهما، في جامع الأطاولة بمنطقة الباحة بعد صلاة العصر.

ويجري دفن المتوفين -رحمهم الله- في مقبرة الأطاولة بعد أن وافتهم المنية يوم الجمعة الموافق 19 صفر 1446 هـ، نتيجة غرقهم في سيول محايل عسير.

وكانت إدارة تعليم عسير عبّرت عن حزنها العميق لفقدان خمسة من منسوبيها من أسرة واحدة، حيث أوضحت أن الضحايا هم معيض الزهراني وزوجته وولدان وابنة، بينما نجا طفل واحد يبلغ من العمر عشر سنوات.

ونُقلت جثامين المتوفين حينها إلى ثلاجة مستشفى البرك لإتمام الإجراءات اللازمة قبل تسليمهم إلى ذويهم لإتمام مراسم الدفن.