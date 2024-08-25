العنب السعودي يحقق قفزة إنتاجية ويتجاوز 110 آلاف طن سنويًا

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وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من العنب بلغت 58%، مع مساحة زراعية مزروعة بالعنب تصل إلى 4,7 آلاف هكتار، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز الأمن الغذائي المحلي.وبيّن التقرير توزيع الإنتاج على مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة القصيم في المرتبة الثانية بإنتاج بلغ 22,822 طن، تليها منطقة حائل بـ 12,182 طن، في حين توزعت بقية الكميات على مناطق عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، نجران، الجوف، الباحة، الشرقية، والحدود الشمالية.وتؤكد هذه الأرقام سعي المملكة المستمر نحو تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030.