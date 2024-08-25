السعودية | جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج “الرخصة المهنية التربوية العامة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، برنامج “الرخصة المهنية التربوية العامة”، الذي يستهدف المعلمين والمعلمات، والمرشحين للوظائف التعليمية، وطالبات وخريجات الجامعة؛ وذلك لإعدادهم لاختبارات الرخصة المهنية العامة.

ويتضمَّن البرنامج لقاءات مباشرة في الفصول الافتراضية، لشرح المعايير من قِبل أكاديميات متخصصات في المناهج وطرق التدريس، ومجموعات نقاشية، حيث يغطي البرنامج كافة المعايير من خلال محتوى تفاعلي ونصي، بالإضافة إلى اختبارات تجريبية محاكية لاختبارات الرخصة المهنية.

ويُعد البرنامج الذي يستمر ثلاثة أسابيع أحد البرامج المرخصة من قِبل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الذي يشمل 50 ساعة تدريبية تتناول عدة محاور، منها: القيم والمسؤوليات المهنية، والمعرفة المهنية، والممارسة المهنية.

ويأتي ذلك في إطار إسهام كلية التربية والتنمية البشرية لتحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، الرامية إلى تعزيز كفاءة رأس الكوادر البشرية، والتميُّز في التعليم والتعلُّم، إضافة إلى تنمية المهارات والمعارف والقيم، ولمزيد من المعلومات عن البرنامج، وآلية التسجيل يرجى زيارة الرابط التالي: https://academy.pnu.edu.sa/course/index.php?categoryid=94.

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