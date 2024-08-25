شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره البوسني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية البوسنة والهرسك ألمدين كوناكوفيتش.



وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة تكثيف التنسيق المشترك في القضايا التي تهم البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي.